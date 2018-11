Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Festnahme nach räuberischem ...

Wesel - Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Wesel - Am Montag, den 19.11.2018, gegen 17.00 Uhr, kam es im Heubergpark in Wesel zu einem räuberischen Diebstahl. Dabei hatte ein 24-jähriger Mann aus Wesel einem 25-jährigen Mann aus Xanten Bargeld aus der Geldbörse entwendet. Als der 25-Jährige das Geld zurückforderte, wurde er von dem 24-Jährigen mit einer Fahrradkette geschlagen. Der 25-Jährige konnte eine zufällig vorbeikommende Streifenwagenbesatzung auf sich aufmerksam machen, so dass der Räuber noch vor Ort vorläufig festgenommen werden konnte. Der 25-jährige Mann wurde durch die Schläge leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

