Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Frau vom eigenen ...

Wesel - Frau vom eigenen Kleintransporter überrollt und schwer verletzt.

Wesel - Am Sonntag, den 14.10.2018 stellte um 11.30 Uhr eine 48-jährige Frau aus Wesel ihren Kleintransporter an der unbefestigten Zufahrt zu einer Weide neben der Karl-Jatho-Straße ab und begab sich zu Fuß zu der dortigen Weide. Anschließend geriet das führerlose Fahrzeug auf der absteigend verlaufenden Zufahrt in Bewegung und überrollte die 48-Jährige. Hierbei wurde sie schwer verletzt und mit einem Notarztwagen einem Weseler Krankenhaus zugeführt. Am Fahrzeug und an einem angrenzenden Weidezaun entstand geringer Sachschaden.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Leitstelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw