Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Garagenbrand greift auf ...

Wesel - Garagenbrand greift auf Wohnhaus über - hoher Sachschaden

Wesel - Am Freitag, den 21.09.2018, gegen 16.00 Uhr, kam es in Wesel, im Bereich der Heinz-Bello-Straße, aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand von zwei Garagen. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

