Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Mann bei Einbruch in ...

Wesel - Mann bei Einbruch in Geschäft auf frischer Tat festgenommen

Wesel - Ein 21-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz wurde am Samstag, den 08.12.2018, gegen 04:40 Uhr während eines Einbruchsdiebstahl in eine Lotto-Filiale auf der Kreuzstraße in Wesel durch die Polizei am Tatobjekt auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen; der Mann wurde am Vormittag des gleichen Tages dem Amtsgericht in Dinslaken vorgeführt, welches die Untersuchungshaft anordnete.

