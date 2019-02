Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Pedelecfahrer stürzt und ...

Wesel - Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Wesel - Am 18.02.2019 um 14:11 Uhr verletzte sich ein Pedelecfahrer in Wesel auf der Feldstraße in Höhe der Voßhöveler Straße schwer. Der 73-jährige Fahrer aus Wesel befuhr mit seinem Pedelec die Voßhöveler Straße in Richtung Feldstraße und hielt dann zunächst am Einmündungsbereich beider Straßen. Anschließend querte er die Feldstraße in Richtung Friedhof, übersah hierbei allerdings einen 61-jährigen Mann aus Xanten, der mit seinem Motorrad die Feldstraße in Richtung der Brüner Landstraße befuhr. Der Motorradfahrer leitete eine Vollbremsung ein und kam hierbei zu Fall. Der Pedelecfahrer bemerkte dies, kam ins Straucheln und stürzte ebenfalls. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Der Pedelecfahrer verletzte sich in Folge des Sturzes schwer und wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in welchem er stationär verblieb. Lebensgefahr besteht nicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand geringfügiger Sachschaden.

