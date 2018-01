Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Radfahrerin kam zu Fall

Wesel - Radfahrerin kam zu Fall

Wesel - Samstag gegen 20:45 Uhr parkte eine 28-jährige Frau aus Dinslaken ihren Pkw auf der Straße "Breiter Weg" in Höhe Hausnummer 40 am rechten Fahrbahnrand. Beim Verlassen des Fahrzeuges achtete sie nicht auf eine vorbeifahrende 80-jährige Radfahrerin aus Wesel. Die Seniorin kam zu Fall und verletzte sich leicht am Kopf. Es entstand kein Sachschaden.

