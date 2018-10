Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Sachbeschädigung / Zeugen ...

Wesel - Sachbeschädigung / Zeugen gesucht

Wesel - Zeugen beobachteten zwei Unbekannte, die am Mittwoch gegen 23.15 Uhr, die Scheibe eines Internetcafés an der Pergamentstraße mit einem Pflasterstein beschädigten. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Böhlschule.

Beschreibung:

Beide Personen sind etwa 180 cm groß, 18 - 20 Jahre alt und waren dunkel gekleidet. Einer trug eine Kapuze der Andere hatte blonde Haare.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Wesel, Tel.: 0281 / 1070.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw