Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Täter beschmierten Wand ...

Wesel - Täter beschmierten Wand einer Sporthalle

Wesel - Unbekannte haben am vergangenen Samstag gegen 01.40 Uhr die Wand einer Sporthalle am Barthel-Bruyn-Weg in Wesel beschmiert.

Die Täter sprühten mit schwarzer Farbe Graffitis an die Eingangstür und an die Wand der Halle. Dabei handelte es sich um beleidigende und sexistische Worte, die sich offenbar gegen zwei Lehrerinnen der Schule richteten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

