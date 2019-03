Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Unfall mit schwer Verletzten

Wesel - Unfall mit schwer Verletzten

Wesel - Eine 48-jährige Hünxerin befuhr gestern gegen 19.25 Uhr die Obrighovener Straße mit einem Pkw-Anhänger-Gespann in östlicher Richtung. Beim Queren des Loher Wegs stieß sie mit dem Audi eines 61-jährigen Weselers zusammen, der auf dem Loher Weg in Richtung Am Spyker unterwegs war.

Bei dem Unfall erlitten sowohl die beiden Autofahrer, als auch die 15-jährige Beifahrerin der Hünxerin schwere Verletzungen. Sie wurden zur stationären Behandlung in örtliche Krankenhäuser eingeliefert. Ein Pferd, dass sich im Anhänger der 48-Jährigen befand, blieb ersten Erkenntnissen zur Folge unverletzt.

