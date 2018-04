Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Verkehrsunfall

Wesel - Verkehrsunfall

Wesel - Freitag gegen 21:44 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Friesoythe die B 70 in Richtung Emmericher Straße und wollte nach links in die Brüner Landstraße abbiegen. Dabei übersah er eine 58-jährige Frau aus Bottrop, die die Emmericher Straße in Richtung B 70 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Frau verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dort verblieb sie stationär. Der Mann blieb unverletzt. Beide Pkw wurden abgeschleppt.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Leitstelle Telefon: 0281 / 107-1121 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw