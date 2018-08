Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Verkehrsunfall mit ...

Wesel - Verkehrsunfall mit Radfahrern, Polizei sucht Zeugen

Wesel - Am Mittwoch, 29.08.2018, gegen 15:15 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau aus Wesel mit ihrem Fahrrad den Radweg der Esplanade in Wesel in Fahrtrichtung Weimarer Straße. Vor ihr fuhr eine 37-jährige Frau aus Wesel in Begleitung ihrer 4-jährigen Tochter mit den Fahrrädern. Bei dem Versuch beide Radfahrer zu überholen, kam der 33-Jährigen eine Frau mit dem Fahrrad entgegen. Die 33-Jährige stieß beim Überholvorgang mit der unbekannten Frau zusammen und diese fiel auf das 4-jährige Mädchen. Nachdem die unbekannte Frau sich über den Zustand der anwesenden Personen informiert hatte, setzte sie ihre Weiterfahrt fort. Das 4-jährige Mädchen und die 33-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die unbekannte Frau konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 40 Jahre alt, ca. 168 cm groß, schulterlanges blondes Haar. Die Frau fuhr ein schwarze Fahrrad. Die Polizei bittet Unfallzeugen und die beteiligte unbekannte Frau sich unter folgender Rufnummer zu melden: Tel.: 0281-1070

