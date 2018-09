Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Verkehrsunfall mit drei ...

Wesel - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Wesel - Am Mittwoch gegen 14.50 Uhr befuhr ein 59-Jähriger Reeser Autofahrer die B 8 in Fahrtrichtung Wesel. An der Kreuzung Willy-Brand-Straße / Neue Hünxer Straße musste der Reeser verkehrsbedingt anhalten.

Eine 49-jährige Autofahrerin aus Rheinberg fuhr aus ungeklärter Ursache auf das Fahrzeug auf.

Der Reeser erlitt dadurch leichte Verletzungen. Eine 55-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Rees, verletzte sich dabei so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, in dem sie stationär verblieb.

Auch die Rheinbergerin musste mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen der Willy-Brandt-Straße blockiert, sodass der Verkehr durch Polizeibeamte bis 16.00 Uhr an der Unfallstelle geregelt werden musste.

