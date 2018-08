Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Verkehrsunfall mit einer ...

Wesel - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fahrradfahrerin aus Wesel

Wesel - Am Dienstag, den 21.08.2018, gegen 16:00 Uhr, kam es in Wesel auf der Reeser Landstraße in Höhe der Bocholter Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Pedelecfahrerin. Die 77-jährige Frau aus Wesel wollte mit ihrem Pedelec die Reeser Landstraße, vom Radweg der Bocholter Straße kommend, überqueren. Hierbei wurde sie vom PKW eines 52-jährigen Mannes aus Wesel erfasst, der die Reeser Landstraße in Richtung Flüren befuhr. Hierdurch wurde sie zu Boden geschleudert und verletzte sich schwer. Eine Lebensgefahr kann zur Zeit bei der Frau nicht ausgeschlossen werden, sie wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung einem Weseler Krankenhaus zugeführt. Da die dortige Lichtzeichenanlage einwandfrei funktionierte, dauern die polizeilichen Ermittlungen insbesondere hinsichtlich eines Missachtung des Rotlichts von einem der beiden Unfallbeteiligten an.

