Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Verkehrsunfall mit Kind - ...

Wesel - Verkehrsunfall mit Kind - Fahrzeugführer flüchtete

Wesel - Samstag gegen 12:30 Uhr befuhr ein siebenjähriger Junge aus Wesel mit seinem Kinderfahrrad den Gehweg der "Alte Roßmühlenstraße" aus Richtung Berliner-Tor-Platz kommend in Fahrtrichtung Gantesweilerstraße. Die Gantesweilerstraße überquerte er an der Fußgängerfurt. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 24-Jährigen aus Wesel, der die Gantesweiler Straße in Richtung Poppelbaumstraße befuhr. Der Junge fiel zu Boden und zog sich Schürwunden an beiden Unterschenkeln zu. Der Fahrzeugführer entfernte sich zunächst in unbekannte Richtung. Er wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

