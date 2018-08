Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel- Verkehrsunfall mit Verletzten

Wesel- Verkehrsunfall mit Verletzten

Wesel - Am Samstag, 25.08.2018, 11:00 Uhr befuhr ein 86-jähriger Mann aus Coswig (Sachsen-Anhalt) mit seinem Pkw in Wesel die Reeser Landstraße in Fahrtrichtung Flüren. An der Kreuzung Reeser Landstraße/Freybergweg beabsichtigte er nach links in den Freybergweg abzubiegen. An der dortigen Ampelanlage hielt er sein Fahrzeug an und ließ einige entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren. Beim anschließenden Einfahren in den Kreuzungsbereich achtete er nicht auf den entgegenkommenden Pkw eines 55-jährigen Mannes aus Wesel, der die Reeser Landstraße in Richtung Stadtmitte befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurden der 86-Jährige und seine 80-jährige Lebensgefährtin, die sich als Beifahrerin im Fahrzeug befand, leicht verletzt und mit Rettungswagen einem Krankenhaus in Wesel zugeführt.

