Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Verkehrsunfall mit zwei ...

Wesel - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten - drei Fahrzeuge beschädigt

Wesel - Am Samstag, den 24.11.2018, gegen 06.15 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Mann aus Wesel mit seinem Pkw die Grünstraße aus Richtung Feldmark kommend in Richtung Nordstraße. Dabei übersah der Pkw-Fahrer einen am Straßenrand abgeparkten Pkw und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall wurde der geparkte Pkw auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Durch den Unfall wurde der 54-jährige Fahrer, sowie seine 20-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden nach Untersuchungen in einem Krankenhaus entlassen. Es entstand ein mittlerer Sachschaden.

