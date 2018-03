Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Verkehrsunfall - Pkw kam ...

Wesel - Verkehrsunfall - Pkw kam auf einem Feld zum Stillstand

Wesel - Sonntag gegen 15:55 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Wesel mit ihrem PKW die Schermbecker Landstraße aus Richtung Wesel in Fahrtrichtung Drevenack. In Höhe der einmündenden Obrighovener Straße bog sie nach links auf Diese ab. Hierbei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, durchbrach einen Zaun am linken Fahrbahnrand und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stillstand. Die Frau erlitt einen Schock und wurde zur ambulanten Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden von annähernd 8000,- Euro.

