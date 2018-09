Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Verkehrsunfall zwischen ...

Wesel - Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Radfahrerin

Wesel - Am Freitagmorgen, den 31.08.2018. gegen 08.00 Uhr, kam es an der Einmündung Halterner Straße / Friedenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 17-jährigen Fahrradfahrerin aus Wesel und einem 74-jährigen Kleintransporterfahrer aus Wesel. Dabei fuhr der Kleintransporterfahrer aus der Halterner Straße nach rechts in die Friedenstraße ein, wobei er die aus Richtung Kurt-Kräcker-Straße kommende Radfahrerin auf der Friedenstraße übersah. Durch den anschließenden Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und ihr Bein wurde überrollt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verbleiben musste. Lebensgefahr besteht nicht. Durch den Unfall entstand geringer Sachschaden.

