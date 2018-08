Kreispolizeibehörde Wesel / Xanten - Einbrüche in Schulen / ...

Xanten - Einbrüche in Schulen / Zwei Jugendliche festgenommen

Xanten - Am Montag gegen 21.00 Uhr meldeten Zeugen verdächtige Personen auf einem Dach einer Schule an der Johannes-Janssen-Straße. Polizeibeamte hörten auf einem Gerüst am Schulgebäude Laufgeräusche, anschließend sahen sie, wie vier Personen, drei männliche und eine weibliche, über einen zwei Meter hohen Metallzaun kletterten und in Richtung Poststraße flüchteten.

Den Polizisten gelang es nach kurzer Verfolgung eine 14-jährige Xantenerin zu stellen, die einräumte, mit drei Freunden zusammen auf dem Dach der Schule gewesen zu sein. Einer von ihnen, ein ebenfalls 16-jähriger Xantener, konnte im Nahbereich festgenommen werden. Die Erziehungsberechtigten nahmen Beide auf der Polizeiwache in Xanten in Empfang.

Bei Begehung des Daches stellten die Beamten fest, dass ein Oberlicht auf dem Dach beschädigt ist.

In der Zeit von Samstag, 08.00 Uhr, bis Montag, 07.00 Uhr, drangen Unbekannte ebenfalls gewaltsam in eine Schule an der Heinrich-Lensing-Straße ein. In dem Gebäude öffneten sie mehere Fenster und rissen auf dem Schulhof Mülltonnen aus der Verankerung.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw