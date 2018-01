Kreispolizeibehörde Wesel / Xanten - Fußgängerin angefahren

Xanten - Fußgängerin angefahren

Xanten - Am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr überquerte eine 60-jährige Fußgängerin aus Xanten den Varusring an der Fußgängerampel in Richtung der Straße Am Rheintor. Dabei erfasste sie ein Pkw eines 49-jährigen Xanteners, der von der Salmstraße nach links auf den Varusring abbog. Die Xantenerin verletzte sich dabei so schwer, dass ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus bringen musste, in dem sie stationär verblieb.

