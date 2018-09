Kreispolizeibehörde Wesel / Xanten - Pedelec-Fahrer nach Unfall ...

Xanten - Pedelec-Fahrer nach Unfall verletzt

Xanten - Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitag gegen 11.30 Uhr ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden.

Der Mann aus Xanten fuhr mit einem E-Fahrrad auf dem Radweg der Lüttinger Straße. An der Einfahrt zu einem Supermarktparkplatz kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 74-jährigen Frau aus Xanten.

Der Mann stürzte dabei von seinem Pedelec. Weil die Schmerzen erst nicht so groß waren, hatte der Mann den Unfall am Samstag der Polizei angezeigt. Inzwischen wird der Mann stationär in einem Krankenhaus behandelt.

