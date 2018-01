Kreispolizeibehörde Wesel / Xanten - Verkehrsunfall mit drei ...

Xanten - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Xanten - Am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr befuhr eine 48-jährige Xantenerin mit einem Auto den Bankschen Weg in Richtung Alpen. An der Einmündung Bankschen Weg / Am Meerend beabsichtigte sie, nach links in die Straße Am Meerend abzubiegen. Hierbei kollidierte sie aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Pkw einer 24-jährigen Xantenerin, die den Bankschen Weg in Richtung Vynen befuhr. Die 24-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus bringen musste, in dem sie stationär verblieb. Die 48-Jährige und ein 16-jähriger Xantener erlitten leichte Verletzungen. Beide Autos mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden.

