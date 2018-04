Kreispolizeibehörde Wesel / Xanten - Zusammenstoß zwischen PKW ...

Xanten - Zusammenstoß zwischen PKW und Motorrad / Motorradfahrer leicht verletzt

Xanten - Auf der Rheinberger Straße (B57) in Xanten kam es am Sontag, 15.04.2018 um 13:42 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Krades. Ein 62jähriger Mann aus Duisburg befuhr mit seinem Krad die Rheinberger Straße aus Kleve kommend in Fahrtrichtung Rheinberg. In Höhe der dortigen Tankstelle überholte er den PKW eines 55jährigen Mannes aus Taunusstein. Der Kradfahrer bemerkte zu spät, dass der Pkw nach links abbog und es kam während des Überholvorgangs zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 62jährige Duisburger verletzte sich leicht und wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. An beiden Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden.

