Kreuzfahrt in der Tasse: Tropisch-fruchtiger Teegenuss weht Frühlingswind in die Segel

Hanau (pts009/14.03.2019/09:05) - Der Name dieser Teemischung beim Online-Teeversandhandel Auresa.de ist Programm: "Tropen-Kreuzfahrt" ist der Tee des Monats März und in diesem Monat auch um 10 % günstiger erhältlich: https://www.auresa.de/tropen-kreuzfahrt . Er ist eine aufregende Komposition aus der südafrikanischen Rooibos-Pflanze und fruchtig-exotischen Note ausgewählter Früchte. Kandierte Ananas-, Papaya- und Mangostücke sorgen für südliche Süße. "Die Fruchtkomposition wird ergänzt durch schwarze Johannisbeer-, Erdbeer- und Himbeerstückchen. Abgerundet wird der Geschmack durch das zarte und angenehme Aroma von Sonnenblumenblüten", so Nicolas John, Teefachmann von AURESA.de.

300 Jahre Rooibos-Tee-Tradition

Das sonnige Geschmackserlebnis des AURESA-März-Tees lädt ein auf Entdeckungsfahrt zu fernen Ufern: die aus Südafrika stammende Rooibos-Pflanze wird dort schon seit über 300 Jahren zur Zubereitung von Getränken verwendet. Ab dem frühen 20. Jahrhundert etablierte sich der Handel mit der aromatischen Teepflanze auch zunehmend in Europa.

Rooibos, auf Deutsch "Rotbusch", enthält kein Koffein. Daher ist er auch zur Abendstunde ein beruhigender Genuss, sowie für Kinder gut geeignet. Der Aufguss aus den Blättern des Rotbusch-Strauches entspannt und hat eine heilende Wirkung. Auch bei empfindlichem Magen ist er besonders wohltuend.

"Der mild-süße Geschmack des Rooibos lässt sich wunderbar mit diversen Früchten und Gewürzen zu harmonischen Geschmackserlebnissen kombinieren", so Nicolas John. Die Tee-Experten bei AURESA wissen das und haben bei ihren fein abgeschmeckten Tee-Kreationen das geschmackliche Potenzial des Strauchgewächses gekonnt ausgeschöpft https://www.auresa.de/tee/rooibos . Dabei soll aber immer noch die natürliche Pflanzenkraft zur vollen Geltung kommen. Deshalb achtet AURESA auf die Herkunft aller Inhaltsstoffe.

Der Tee-Versandhandel AURESA ist Fachhändler für eine große Auswahl an Teesorten, darunter viele Bio-zertifizierte Sorten https://www.auresa.de . Natürlichkeit und Fairness auch beim Handel sind leitende Grundsätze des Teehändlers und deshalb im gesamten Unternehmenskonzept verankert: von der Herstellung der Qualitätstees bis zum CO2-neutralen Transport.

