14.03.2019 - 03:02 Uhr Kris Kristofferson & The Strangers live in Deutschland und in der Schweiz

Kris Kristofferson live mit The Strangers auf Tournee. Der Singer-Songwriter und Hollywood-Schauspieler Kris Kristofferson gibt im Juni 2019 vier exklusiven Shows. Auf seiner Tournee wird er von der Band The Strangers begleitet. Country-Fans kennen Scott Joss (Geige, Gitarre, Gesang), Doug Colosio (Keyboard) und Jeff Ingraham (Schlagzeug) von Merle Haggards berühmter Begleitband und weil diese als "Wrecking Crew? der Country-Musik auf vielen Aufnahmen ihre Spuren hinterlassen haben. Abdruck mit freundlicher Genehmigung von CountryMusicNews.de Zum Nachrichtenüberblick