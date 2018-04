08.04.2018 - 20:07 Uhr Kritik an Hetze im Netz: Seehofer und Laschet am Tatort in Münster

"Feige und brutal" - mit diesen Worten verurteilt Innenminister Seehofer die Todesfahrt von Münster. Schockiert zeigt sich auch NRW-Regierungschef Laschet, betont am Tag nach dem Grauen aber auch die Besonnenheit der Münsteraner Bürger. Den vollständigen Artikel auf abendblatt.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick