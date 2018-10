Krones AG: Akquisition von W.M. Sprinkman Corporation / Krones stärkt seine Prozesstechnik in den USA

Krones AG, DE0006335003

Krones, führender Hersteller in der Abfüll- und Verpackungstechnik, hat die

W.M. Sprinkman Corporation, USA, übernommen.

Sprinkman, gegründet 1929, liefert Anlagen zur Getränke- und

Nahrungsmittelherstellung, insbesondere Prozesstechniklösungen für

Molkereien und die Brauindustrie.

Mit seinen rund 125 Mitarbeitern, die am Hauptsitz des Unternehmens in

Waukesha und dem Produktionsstandort Elroy, Wisconsin, beschäftigt sind,

bedient Sprinkman die komplette Bandbreite an Kunden - von

Start-up-Mikrobrauereien bis hin zu großen multinationalen Lebensmittel- und

Getränkeproduzenten. Das Umsatzvolumen des Unternehmens beträgt rund 35 Mio.

US-Dollar.

Mit der Akquisition von Sprinkman und den weiteren, unlängst in den USA

erworbenen lokalen Unternehmen, stärkt Krones die Kompetenzen seines "House

of Krones" in Nordamerika. Krones kann nunmehr seine Kunden in den USA

entlang der kompletten Wertschöpfungskette unterstützen - von der

Prozesstechnik über die Abfüll- und Verpackungstechnik bis hin zur

Intralogistik, IT-Lösungen, Kunststoffrecycling und dem kompletten Lifecycle

Service.

Die beiden Standorte von Sprinkman in Wisconsin, Waukesha und Elroy, bleiben

erhalten.

Kontakt:

Olaf Scholz

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 (0) 9401 - 701169

E-Mail: olaf.scholz@krones.com

