04.03.2019 - 21:21 Uhr Kuno Blaser: «Ich will das Gefühl haben, noch in Oensingen zu sein und nicht in Spreitenbach»

Die Gemeinde Oensingen möchte eine grosse Liegenschaft im Unterdorf verkaufen, stossen dabei aber auf Widerstand. Kuno Blaser möchte die Parzelle erhalten und stellt die Wachstumsfrage. In einem Streitgespräch im Kronenkeller debattierte er mit Gemeindepräsident Fabian Gloor.