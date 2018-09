Noch bis Samstag, 29. September 2018, läuft die achte Ausgabe der Parallelaktion Kunst. Auch dieses Jahr gibt es bei der internationalen Ausstellung Kunst zu gewinnen. Neben Werken von Tatia Bakuradze und Tonia Kos kommt ein Gemälde von Peter Ledolter zur Verlosung. Alle Besucher der Ausstellung können an dem Gewinnspiel teilnehmen.

Wien (pts005/20.09.2018/09:30) - Noch bis Samstag, 29. September 2018, läuft die achte Ausgabe der Parallelaktion Kunst. Auch dieses Jahr gibt es bei der internationalen Ausstellung Kunst zu gewinnen. Neben Werken von Tatia Bakuradze und Tonia Kos kommt ein Gemälde von Peter Ledolter zur Verlosung. Alle Besucher der Ausstellung können an dem Gewinnspiel teilnehmen.

Peter Ledolter lebt in Niederösterreich, wo er als Restaurator stark verwurzelt ist und auch als Maler mit Ausstellungen in Reichenau, Kirchberg, Ternitz, Wiener Neustadt und St. Pölten viele Freunde und Sammler gefunden hat. Ausstellungen in Brüssel und Rom, sowie zahlreiche Malreisen führen ihn in die weite Welt, häufig nach Italien und Südamerika. Noch in diesem Jahr ist ein Studienaufenthalt in Usbekistan geplant. Serien über Rom, Toscana, Brasilien sind bleibende Erinnerungen aber auch Zeitdokumente. Ein politisches Statement ist sein Grafikzyklus über die Flüchtlingsproblematik. http://www.atelier-peter-ledolter.at

Der Künstler bevorzugt freie, expressive, gestische Malerei. Das Großformat bietet ihm dafür die besten Entfaltungsmöglichkeiten. Die Abstraktion steht im Mittelpunkt seines oeuvre. Ledolters emotionale Beziehung zur Malerei bringen ganz besonders seine großformatigen Akte zum Ausdruck. Hier verbindet der Künstler in Form und Inhalt geradezu idealtypisch Eros und Logos. Die Erotik der abstrakten Farbflächen korrespondiert mit der Natürlichkeit des konkreten Frauenkörpers. Parallel dazu treffen höchste Qualität der Farbpigmente und technische Finessen seiner Malerei auf die stringente Logik seiner Kompositionen.

Peter Ledolter wird zur Verlosung seines Kunstwerkes persönlich anwesend sein. Die Verlosung (unter Ausschluss des Rechtsweges) findet zur Finissage am Samstag, 29. September, um 17 Uhr statt. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Geöffnet ist von Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr. Mehr Infos: https://kunstsammler.at/news1/536-kunst-zu-gewinnen-parallelaktion-2018.html

