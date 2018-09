Kymeta ernennt neue Vertriebsmitarbeiter für den Aufbau eines globalen Vertriebsteams

Kymeta – das Kommunikationsunternehmen, das das Versprechen der globalen, mobilen Konnektivität einlöst – gab heute die Ernennung von Rash Jhanjee zum Vice President of Sales, EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) und Indischer Subkontinent, die Ernennung von Paul Mattear zum Vice President of Sales and Business Development und die Ernennung von Scott Glass zum Sales Director bekannt.

Jhanjee – der im August 2018 zu Kymeta kam – verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der globalen strategischen Geschäftsentwicklung und im Vertrieb mit Schwerpunkt EMEA und Asien. Nachdem Jhanjee bereits bei Loral Cyberstar, Stratos, VT iDirect, O3B Networks, Intelsat Africa Limited und Arabsat Führungspositionen im EMEA-Vertrieb innehatte, wird er sich auf die Entwicklung und den Support für Kymetas Kunden in EMEA und dem indischen Subkontinent konzentrieren. In einer seiner letzten Positionen bei Inmarsat war er für die Marktentwicklung des „Global Xpress“-Programms in verschiedenen Mobilitätsvertikalen verantwortlich. Jhanjee hat einen akademischen Abschluss in Wirtschaftsinformatik von der University of Portsmouth.

Mattear – der im Juni 2018 zu Kymeta kam – bringt mehr als 27 Jahre Erfahrung in der staatlichen und kommerziellen Satellitenkommunikation mit. Mattear diente 22 Jahre im United States Marine Corps (USMC), wo er leitende Führungspositionen innehatte und seine Karriere bei der White House Communications Agency kulminierte. Vor Kymeta hatte Mattear leitende Führungs- und Managementpositionen bei Intelsat (Nordamerikanisches Breitband und Mobilität) und Intelsat General (Staatliche Netzwerk-Lösungen) inne, wo er Satellitenkommunikationslösungen und Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten für kommerzielle und staatliche Kunden entwickelte. Mattear hat einen MBA in Business und einen M. Sc. (Master of Science) in Telecommunications Systems vom University of Maryland University College. Er hat auch einen MMS (Master of Military Studies) von der Marine Corps University.

Glass – seit Juni 2018 bei Kymeta – bringt fast 30 Jahre Erfahrung im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung von Netzwerklösungen mit. Er war in leitenden Positionen bei verschiedenen namhaften Unternehmen, darunter NetApp, Nokia, Foundry Networks (Brocade) und VT iDirect. Zuletzt übernahm Glass die Verkaufsleitung für Netzwerklösungen für abgelegene Standorte, Business Continuity, Mobilität und Mobilfunk-Backhaul für Kunden von VT iDirect in den Bereichen Schifffahrt, Energie und Service Provider. Glass hat einen Bachelor-Abschluss in EDV-Anwendungen von der University of Houston, Clear Lake.

„Die Aufnahme von Rash, Paul und Scott in das Kymeta-Team kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt unseres Wachstums“, sagte David Harrower, Senior Vice President, Global Sales, Kymeta. „Wir konzentrieren uns auf den Aufbau einer globalen vertriebsorientierten Organisation, und mit diesen Ernennungen bauen wir die Vertriebsmannschaft auf, die zur Unterstützung unserer kommerziellen und staatlichen Kunden in allen Regionen erforderlich ist. Dieses Team wird es uns möglich machen, jede Gelegenheit zu maximieren und Kymeta-Lösungen für neue Märkte zu ermöglichen.“

Über Kymeta

Die weltweite Nachfrage nach der allgegenwärtigen mobilen Konnektivität ist unwiderlegbar. Ein globales, mobiles Netzwerk ist die Antwort darauf, wie Menschen und Orte miteinander verbunden werden können, die noch nie zuvor miteinander verbunden waren.

Kymeta ermöglicht nahtlose, stets verbundene mobile Kommunikation auf Grundlage eines einzigartigen hybriden Ansatzes, bei dem über Satelliten- und Mobilfunknetze ein einheitliches, globales, mobiles Netzwerk bereitgestellt wird. End-to-End-Mobilkommunikation wird über die Konnektivitätsdienste von Kymeta K?LO™ und das weltweit erste und einzige elektronisch gesteuerte Flachbildschirm-Satelliten-Terminal bereitgestellt, das an Orten eingesetzt werden kann, an denen herkömmliche Satellitenschüsseln nicht funktionieren. Das KyWay™-Terminal von Kymeta ermöglicht die mobile Kommunikation mit hohem Durchsatz in Autos, Zügen, Bussen, Lkw, Booten und vielem mehr.

Was sich bewegt, bleibt dank Kymeta verbunden.

Weitere Informationen finden Sie auf kymetacorp.com und KALO.net.

