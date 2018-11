Kymeta präsentiert mit neuen Geschäftspartnern nahtlose Konnektivität auf der AfricaCom

Kymeta – das Kommunikationsunternehmen, das das Versprechen einer globalen, mobilen Satellitenkommunikation wahr werden lässt – wird statische Demonstrationen und Live-Fahrvorführungen von Kymeta-Lösungen auf der AfricaCom, von Dienstag-Donnerstag, 13. bis 15. November 2018, anbieten.

„Eine lückenlose und zuverlässige Konnektivität ist in Ländern wie Südafrika und dem Rest des afrikanischen Kontinents von entscheidender Bedeutung, wo entfernte Standorte stark auf Kommunikationssysteme für Sicherheit und Geschäftsabläufe angewiesen sind“, sagte Neville Meijers, Chief Commercial Officer und Executive Vice President von Kymeta. „Wir sehen unserer Teilnahme an der AfricaCom sowie der Einführung unserer Technologie in dieser geografischen Region mit Begeisterung entgegen. Außerdem freuen wir uns sehr, Teil der Connectivity-Lösung für die Zukunft der Telekommunikation in Afrika zu werden.“

Über Kymeta

Die weltweite Nachfrage nach der allgegenwärtigen mobilen Konnektivität ist unwiderlegbar. Ein globales, mobiles Netzwerk ist die Antwort darauf, wie Menschen und Orte miteinander verbunden werden können, die noch nie zuvor miteinander verbunden waren.

Kymeta ermöglicht nahtlose, stets verbundene mobile Kommunikation auf Grundlage eines einzigartigen hybriden Ansatzes, bei dem über Satelliten- und Mobilfunknetze ein einheitliches, globales, mobiles Netzwerk bereitgestellt wird. End-to-End-Mobilkommunikation wird über die Konnektivitätsdienste von Kymeta K?LO™ und das weltweit erste und einzige elektronisch gesteuerte Flachbildschirm-Satelliten-Terminal bereitgestellt, das an Orten eingesetzt werden kann, an denen herkömmliche Satellitenschüsseln nicht funktionieren. Unterstützt durch US-amerikanische und internationale Patente und Lizenzen ermöglicht das KyWay™-Terminal von Kymeta die mobile Kommunikation mit hohem Durchsatz in Autos, Zügen, Bussen, Lkw, Booten und vielem mehr.

Was sich bewegt, bleibt dank Kymeta verbunden.

Weitere Informationen finden Sie auf kymetacorp.com und KALO.net.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181112005699/de/