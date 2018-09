L&T Technology Services erhält 40 Mio. USD Engineering Content Management -Auftrag in Europa

L&T Technology Services Limited (NSE: LTTS), ein weltweit führendes Unternehmen für reine Engineering-Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass es einen mehrjährigen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Digital Content Management für das Segment der Industrieprodukte eines führenden Technologieunternehmens abgeschlossen hat.

LTTS wird Zentren in Europa, den USA und Indien nutzen und gleichzeitig die vollständige Eigenverantwortung und die Fachleute für die Verwaltung von Inhalten für alle aktuellen und zukünftigen Produktsuiten für den Kunden übernehmen. Dazu gehören technische Designspezifikationen, Diagnoselösungen für Servicetechniker und Produktschulungen für Kunden und Techniker, um den gesamten ECM-Zyklus von der Produktkonzeption bis zur Entwicklung digitaler Inhaltsplattformen zu unterstützen.

„Da technische Inhalte zu einem der Eckpfeiler der digitalen Transformation werden, unterstreicht dieser Auftrag die Beratungskompetenz von LTTS für Schlüsselkunden in den USA und Europa. LTTS wird Fachwissen und Unterstützung beim Aufbau von Content-Management-Funktionen mit Hilfe neuer Technologien wie KI und Virtual Reality bereitstellen und so das gesamte Kundenerlebnis verbessern“, sagte Dr. Keshab Panda, CEO und Managing Director von L&T Technology Services Ltd.

Über L&T Technology Services Limited:

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste innerhalb des gesamten Lebenszyklus von Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unserer Kundenbasis zählen 52 Unternehmen der Fortune 500 und 51 der führenden Unternehmen im Bereich ER&D aus den Branchen Industrieprodukte, Medizintechnik, Transportwesen, Telekommunikation und Hightech sowie aus den verarbeitenden Industrien. Unser Firmensitz befindet sich in Indien, und wir haben rund 13.000 Mitarbeiter, die auf 16 globale Designzentren, 27 globale Verkaufsbüros und 42 Innovationslabors verteilt sind (Stand: 30. Juni 2018).

Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie, wenn Sie sich auf www.LntTechservices.com einloggen.

