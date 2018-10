L&T Technology Services eröffnet Digital Engineering-Zentrum in Göteborg, Schweden

L&T Technology Services Limited (NSE: LTTS), ein weltweit führendes „Pure-Play“-Unternehmen für technische Services, gab heute die Eröffnung seines Digital Engineering-Zentrums in Göteborg, Schweden, bekannt. Die im Lindholm Science Park gelegene Einrichtung wird als „Nearshore“-Entwicklungseinrichtung für die regionalen Kunden von LTTS dienen und Nähe und Support für ihre agilen Transformationsinitiativen bieten.

Official Opening of L&T Technology Services’ Digital Engineering Centre in Gothenburg (Photo: Business Wire)

L&T Technology Services ist schon seit mehr als einem Jahrzehnt der bevorzugte technische Partner für mehrere Marken im nordischen Gebiet. LTTS hat an einer neuartigen Technologieentwicklung und an digitalen Technikprogrammen für Unternehmen wie z. B. Volvo Cars und Scania gearbeitet. Gemäß seiner GLOCAL-Strategie und zur Unterstützung seines Wachstums in der Region erweitert LTTS seine lokale Präsenz in Schweden, um seine nordischen Kunden besser bei ihrer digitalen Entwicklung unterstützen zu können.

Das Digital Engineering-Zentrum in Göteborg wird als Exzellenzzentrum für den Betrieb von LTTS in Bereichen wie Automobil- und Digitaltechnologie dienen. Das Zentrum wird auch Technologien für Industriezweige und Kunden außerhalb der Automobilbranche entwickeln. LTTS verfügt bereits über ein Entwicklungszentrum in Stockholm; mit der Erweiterung seiner Präsenz in Göteborg können nun weitere Industriebereiche beliefert werden.

Bei seiner Ansprache zur Eröffnung des Centers erklärte Amit Chadha, Präsident, Sales and Business Development und Geschäftsführer, L&T Technology Services: „Das Digital Engineering-Zentrum von LTTS in Göteborg wird eine wichtige Rolle bei der Ermöglichung digitaler Innovationen für unsere Kunden im Bereich der autonomen Fahrzeuge und den Konnektivititäts-Domainen im nordischen Bereich spielen. Wir sind eine globale Organisation mit lokaler Perspektive und planen über unser dediziertes Technik-Zentrum in Göteborg digitale Technologien zu fördern und bahnbrechende Services und Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.“

Ihre Exzellenz Frau Monika Kapil Mohta, Botschafterin von Indien für Schweden und Lettland, sagte, „Wir sind begeistert, dass ein in ER&D global führendes Unternehmen wie L&T Technology Services sein Digital Experience-Zentrum in Göteborg einrichtet. Dieser Schritt stellt eine zeitgemäße Initiative dar, die mit den aktuellen technologischen Entwicklungen in Schweden und den nordischen Ländern Hand in Hand gehen.“

Über L&T Technology Services Limited:

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unserer Kundenbasis zählen 52 Unternehmen der Fortune 500 und 51 der führenden Unternehmen im Bereich ER&D aus den Branchen Industrieprodukte, Medizintechnik, Transportwesen, Telekommunikation und Hightech sowie aus den verarbeitenden Industrien. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben rund 13.500 Mitarbeiter, die auf 16 globale Designzentren, 27 globale Verkaufsbüros und 45 Innovationslabors verteilt sind (Stand: 30. September 2018).

Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie, wenn Sie sich auf www.LntTechservices.com einloggen.

