L4MS startet erste öffentliche Ausschreibung für grenzübergreifende Anwendungsexperimente

Das europäische Projekt L4MS (Logistics for Manufacturing SMEs) sucht nach europäischen KMU und Mid-Caps im Bereich Fertigung, um neue, innovative zur Optimierung der Logistik für ihre Fertigungshallen zu entwickeln.

Die besten Bewerber mit dem höchsten Innovationspotenzial erhalten Zugang zu: Zuordnung zu Systemintegratoren und Herstellern von mobilen Robotern, Finanzierung bis zu 250.000 Euro, modernste Testumgebung in ihrer Region, Betreuung in puncto innovative Geschäfts- und Servicemodelle, Technologieexperten für die Einführung aktueller Lösungen für die Logistikautomatisierung, Weiterbildung der Mitarbeiter und Finanzierung für die Erweiterung des Geschäftsmodells.

Die ausgewählten Kandidaten nehmen an einem strengen und personalisierten Schulungsprogramm auf Basis der offenen, industriellen IoT-Plattform namens „OPIL“ (Open Platform for Innovations in Logistics) von L4MS teil, um die Automatisierung der werksinternen Logistik vollständig zu visualisieren und den Innovationsprozess in diesem Bereich deutlich zu beschleunigen.

Anmeldeschluss: 30. November 2018

www.l4ms.eu/Open-Calls

Über L4MS

L4MS wird durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union gemäß Fördervertrag Nr. 767642 finanziert und unter der Schirmherrschaft der Initiative „ICT for manufacturing SMEs (I4MS)“ der Europäischen Kommission betrieben.

Ziel dieses Projekts ist es, die Automatisierung der werksinternen Logistik von KMU zu beschleunigen. L4MS will die Logistikautomatisierung in Fabriken vollständig digitalisieren, damit Lieferanten Logistiklösungen 10 Mal schneller und kostengünstiger als zurzeit verfügbare Lösungen entwickeln und bereitstellen können. L4MS erschließt KMU die Möglichkeit, Robotik und andere, moderne Technologien wie beispielsweise Künstliche Intelligenz und Virtualisierung zu nutzen.

Über I4MS

Die I4MS-Initiative wird von der Mobile World Capital Barcelona Foundation, von FundingBox, Foreningen MADE, von der FIWARE Foundation EV, dem Danish Technological Institute und von der Axencia Galega de Innovación koordiniert.

Förderung durch das Horizont 2020-Rahmenprogramm der Europäischen Union, Förderungsvertrag-Nr. 768631

