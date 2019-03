Lakritz: Drehstart für neuen Tatort aus Münster mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers

Köln, 15. März 2019 - Am Sonntag, 17. März 2019, sind Axel Prahl und Josef Liefers im "Tatort - Spieglein, Spieglein" zu sehen. Heute starten die Dreharbeiten für ihren neuen "Tatort" aus Münster. Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Prof. ...

Köln, 15. März 2019 - Am Sonntag, 17. März 2019, sind Axel Prahl und Josef Liefers im "Tatort - Spieglein, Spieglein" zu sehen. Heute starten die Dreharbeiten für ihren neuen "Tatort" aus Münster. Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) sind dieses Mal dem Mörder des Münsteraner Marktmeisters auf der Spur.

Hannes Wagner ist in Münster eine Institution. Oder besser gesagt er war es. Denn am Morgen nach seinem 40. Dienstjubiläum als Marktmeister des weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Wochenmarktes liegt er mausetot in seiner Wohnung. Und beinahe jeder der Marktbeschicker hätte guten Grund, Hannes Wagner ins Jenseits zu befördern. Gar nicht erst zu reden von denen, die Wagner in den Jahrzehnten seiner Herrschaft nicht mit einer der begehrten Lizenzen für einen Stand auf dem Markt beglückt hat. Eine der vielen Spuren führt unsere Helden zu einer kleinen Lakritzmanufaktur, zu Monika, Boernes erster Liebe und zu einem lange zurückliegenden Fall, der aus dem kleinen Karl-Friedrich schließlich den großen Boerne werden ließ...

Mit im Einsatz sind wieder Friederike Kempter als Kommissarin Nadeshda Krusenstern, Mechthild Großmann als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm, ChrisTine Urspruch als Rechtsmedizinerin Dr. Silke Haller und Claus D. Clausnitzer als Taxifahrer "Vadder" Thiel. Gastrollen übernehmen Annika Kuhl, Patrick von Blume, Walter Hess, Ronald Top, Martina Eitner-Acheampong, Sascha Tschorn, Eva Luca Klemmt, Jamie Bick, Justus Czaja, Sarah Buchholzer u.v.a.

Das Drehbuch zu "Lakritz" stammt von Thorsten Wettcke. Es ist bereits sein vierter Fall für das Münsteraner Ermittlerteam ("Tatort - Gott ist auch nur ein Mensch" u.a.). Regie führt Randa Chahoud. Für ihre Serie "Ijon Tichy: Raumpilot" (ZDF neo/ZDF) wurde sie mit dem Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) ausgezeichnet. Die Bildgestaltung übernimmt Kristian Leschner ("Der letzte Cowboy"). Der Tatort "Lakritz" ist eine Produktion der Molina Film (Produzentin: Jutta Müller) im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks Köln (Redaktion: Nina Klamroth).

Die Dreharbeiten laufen noch bis zum 11. April 2019. Der Sendetermin ist für Herbst 2019 vorgesehen.

