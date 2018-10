Lammert: \Bemerkenswert viel Interesse\ am CDU-Parteivorsitz

Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hat sich überrascht über die Vielzahl der Bewerber für den CDU-Parteivorsitz geäußert.

"Es gibt bemerkenswert viel Interesse am Amt des Parteivorsitzenden", sagte Lammert am Montag in Berlin. "Eine Stellenbeschreibung gibt es nicht, außer dem, was sich aus der Satzung ergibt."

Unterdessen befürwortet Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, dass mehrere Bewerber die Nachfolge von CDU-Chefin Angela Merkel antreten wollen. "Ich finde es gut, dass sich mehrere Kandidaten zur Auswahl stellen", sagte Kretschmer am Montag in Berlin. Zuvor hatten übereinstimmenden Medienberichten zufolge sowohl CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer als auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ihre Bereitschaft signalisiert, beim Parteitag im Dezember in Hamburg für den Parteivorsitz antreten zu wollen.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH