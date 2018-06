Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz / LKA-RP: Geldautomatensprengung in ...

LKA-RP: Geldautomatensprengung in Mülheim-Kärlich - Zeugenaufruf

Mainz - Am 10. Juni wurde um 04:02 Uhr ein Geldautomat in einer Volksbankfiliale in der Industriestraße in Mülheim-Kärlich gesprengt. Durch die Detonation wurde der Geldautomat komplett zerstört.

Die Täter trugen Sturmhauben und schwarze Kleidung und flohen mit einem dunkelgrauen PKW-Kombi über die Industriestraße in Fahrtrichtung McDonald's.

Inklusive des aktuellen Falles in Mülheim-Kärlich registrierte die Polizei Rheinland-Pfalz im laufenden Jahr 2018 bislang 16 Fälle gesprengter Geldautomaten. 2017 wurden im gesamten Jahr 23 Fälle festgestellt.

Wer hat in der Nacht zum 10.06.2018 in Mülheim-Kärlich verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist in der Nacht in Tatortnähe ein dunkelgrauer PKW-Kombi aufgefallen?

Bitte teilen Sie Hinweise an den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mainz unter der Rufnummer 06131-65 3633 weiter.

