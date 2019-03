Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz / LKA-RP: Speedmarathon 2019: Polizei ...

LKA-RP: Speedmarathon 2019: Polizei Rheinland-Pfalz beteiligt sich an europaweiten Geschwindigkeitskontrollen

Mainz - Nicht angepasste und überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Unfallursachen auf Europas Straßen. Aus diesem Grund beteiligen sich Polizeien aus 26 europäischen Ländern an der 24-stündigen Verkehrskontrollaktion "Speedmarathon 2019", die am Mittwoch, den 3. April 2019 um 0:00 Uhr startet und die Unfallursache "Geschwindigkeit" europaweit in den Fokus rückt. Der Speedmarathon ist Teil der TIS Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/29763 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_29763.rss2

