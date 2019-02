Landeskriminalamt Schleswig-Holstein / LKA-SH: Durchsuchungen in Kiel ...

LKA-SH: Durchsuchungen in Kiel wegen Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln, Vollstreckung von 3 Haftbefehlen

Kiel - Gemeinsame Pressemitteilung des Landeskriminalamtes Kiel und der Staatsanwaltschaft Kiel

Heute Morgen wurden im Stadtgebiet Kiel durch Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein, der Bezirkskriminalinspektion Kiel und des 2. Polizeireviers sowie Vertretern der Staatsanwaltschaft Kiel 9 Wohnungen und Geschäftsräume auf Beschluss des Amtsgerichts Kiel durchsucht. Gegen mehrere Männer besteht der Verdacht des unerlaubten bandenmäßigen und bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Tatverdächtigen sollen überwiegend Marihuana an eine Vielzahl von Konsumenten im Bereich der Bergstraße verkauft haben. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen wurden verschiedene Beweismittel, darunter auch Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, eine Schreckschusswaffe und ein Baseballschläger beschlagnahmt. Drei bereits im Vorfeld erwirkte U-Haftbefehle konnten vollstreckt werden. Die Personen wurden im Laufe des Tages dem AG Kiel vorgeführt. Die Haftbefehle wurden verkündet, die Männer unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten in Schleswig-Holstein zugeführt. Nachfragen richten Sie bitte ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Kiel.

