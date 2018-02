Landespolizeidirektion / LPD-EF: Bandendiebstahl im Bereich Eisenach

LPD-EF: Bandendiebstahl im Bereich Eisenach

Erfurt - In den Abendstunden des 17.02.2018 wurden nach einem Zeugenhinweis drei polnische Männer durch Beamte der Autobahnpolizei auf dem Parkplatz Hainich an der BAB 4 festgestellt. Sie saßen in einem PKW und transportierten mit diesem eine größere Anzahl neuer und hochwertiger Autoteile. Die Herkunft dieser Teile konnten die Männer nicht schlüssig erklären, weshalb die Beamten der Autobahnpolizei gemeinsam mit den Kollegen der PI Eisenach weitere Ermittlungen aufnahmen. Im Zuge dieser Ermittlungen stellten die Beamten eine Firma im Gewerbegebiet Hörselberg-Hainich fest, aus der diese Autoteile offensichtlich entwendet worden sind. Noch in der Nacht bildete die KPI Gotha eine Arbeitsgruppe und übernahm die weitere Sachbearbeitung. Im Verlaufe des Folgetags wurde durch den zuständigen Bereitschaftsstaatsanwalt Haftantrag gegen die bereits einschlägig bekannten Männer aus Polen im Alter von 32, 33 und 37 Jahren gestellt und durch das Amtsgericht Eisenach erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

