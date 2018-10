Landespolizeidirektion / LPD-EF: Brand in Einfamilienhaus

LPD-EF: Brand in Einfamilienhaus

Feldengel (Kyffhäuserkreis) - Gegen 09.09 Uhr wurde die Landeseinsatzzentrale durch die Rettungsleitstelle des Kyffhäuserkreises über einen Brand in Feldengel informiert. In Folge einer Verpuffung des Ölofens wurde eine 64jährige Frau schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der weitere 34jährige Bewohner konnte das Haus unverletzt verlassen. Im Einsatz waren hier fast 60 Kameraden der Feuerwehren umliegender Orte. Der Sachschaden wird vermutlich über 50. 0000 Euro betragen.

