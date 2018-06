Landespolizeidirektion / LPD-EF: Brand von zwei Wohnhäusern in Themar ...

LPD-EF: Brand von zwei Wohnhäusern in Themar mit erheblichen Sachschaden

Themar - Am 13.06.2018 kam es gegen 20:35 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache an der Gebäuderückfront eines Wohnhauses in Themar, Ernst-Thälmann-Straße 17, zu einem Brandausbruch, welcher das ganze Gebäude erfasste und über den Dachstuhl auf das unmittelbar benachbarte leerstehende Wohnhaus (Hausnummer 19) überschlug. An beiden Wohnhäusern entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von ca. 250.000,- Euro.

Die acht Bewohner des Wohnhauses Nr. 17 konnten selbständig das Gebäude verlassen. Die Bewohner eines weiteren angrenzendes Gebäude (Hausnummer 15) wurden sicherheitshalber durch die Feuerwehr evakuiert, da ein Übergreifen des Brandes auf dieses Haus drohte. Nach derzeitigem Stand sind keine Personen zu Schaden gekommen.

Der Brand wurde durch die starke Qalmentwicklung noch bei Tageslicht durch benachbarte Anwohner bemerkt, welche in kurzer Zeit die Feuerwehr alarmierten. Die Feuerwehr reagierte sofort mit verstärkten Einsatzkräften, so dass über 100 Kameraden den Brand schnell bekämpfen und das Schadensausmaß rasch eindämmen konnten. Auch die Polizeikräfte der Polizeiinspektion Hildburghausen kamen schnell vor Ort zum Einsatz, um die nötigen Sicherungs- und Rettungsmaßnahmen zu unterstützen.

Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache noch in den Nachtstunden aufgenommen und diese sind noch im Gange. Ein Brandsachverständiger wurde unterdessen hinzugezogen.

Als Besonderheit zum Ereignisort ist zu erwähnen, dass das Brandausbruchsgebäude, die Hausnr. 17, durch sogenannte Stolpersteine auf dem Gehweg für ehemals jüdischen Besitz markiert ist. Laut Angaben der Eigentümerin war das Gebäude bis 1938 im Besitz einer jüdischen Familie, welche in der Zeit des Nationalsozialismus deportiert wurden.

Im hiesigen Brandfall gibt es gegenwärtig keine gesicherten Erkenntnisse zu einer vorsätzliche Brandstiftung oder gar zu einer politisch motivierte Tat.

