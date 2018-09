Landespolizeidirektion / LPD-EF: Brandfall einer Scheune in Henfstädt

LPD-EF: Brandfall einer Scheune in Henfstädt

Erfurt - Am 18.09.2018 gegen 14.17 Uhr kam es in Henfstädt, Landkreis Hildburghausen, aus bisher unbekannter Ursache zum Brandausbruch in einer Scheune. Trotz unverzüglich eingeleiteter Löscharbeiten erfasste das Feuer auch den Dachstuhl eines angrenzenden Wohngebäudes. Der Dachstuhlbrand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Scheune brannte kontrolliert vollständig ab. Der verursachte Sachschaden wird mit mindestens 100.000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

