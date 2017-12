Landespolizeidirektion / LPD-EF: Brandfall mit einer getöteten Person

LPD-EF: Brandfall mit einer getöteten Person

Erfurt - Am Montag, den 25.12.2017, gegen 13:00 Uhr, kam es in Mühlhausen, in der Wendewehrtstraße, Unstrut-Hainich-Kreis, in einem Pflegeheim zu einem Zimmerbrand. Der 61-jährige Bewohner (deutsch) des Appartements konnte nur noch tot durch die Einsatzkräfte geborgen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Weitere Bewohner mussten nicht evakuiert werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

