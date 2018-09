Landespolizeidirektion / LPD-EF: Demenzkranker Mann wird vermisst

LPD-EF: Demenzkranker Mann wird vermisst

Weimar - Seit Donnerstagabend wird in Weimar nach einem 77-jährigen Mann gesucht.

Er verließ sein Pflegeheim in der Eduard-Rosenthal-Straße und kehrte nicht zurück. Die ganze Nacht suchten die Beamten mit zwei Fährtenhunden und auch mit dem Polizeihubschrauber. Beide Hunde liefen bis zur Bushaltestelle am Arbeitsamt in Weimar. Dort verlor sich die Spur des Mannes.

Der Vermisste leidet unter Demenz, ist aber gut zu Fuß. Es besteht daher Gefahr für Leib und Leben. Eventuell wollte er nach Rudolstadt, woher er stammt.

So wird er beschrieben:

1,76 m groß, schmale Gestalt, graue Haare, trägt eine Brille, bekleidet ist er mit einer grau-grünen Jacke, einer dunklen Jogginghose und Sandalen.

Hinweise bitte an die Polizei in Weimar unter Tel. 03643-8820.

OTS: Landespolizeidirektion newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/125951 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_125951.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeidirektion Landeseinsatzzentrale Telefon: 0361 662 700 777 E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -