Landespolizeidirektion / LPD-EF: Gebäudebrand

Themar - Seit dem frühen Abend (Meldezeit 20.37 Uhr) steht in der Themarer Ernst-Thälmann-Straße ein Wohngebäude in Vollbrand. Der Brand greift gegenwärtig auf zwei weitere, direkt angrenzende, Wohngebäude über. Alle Bewohner konnten sich unbeschadet in Sicherheit bringen. Insgesamt befinden sich 11 Feuerwehren (u.a. der umliegenden Gemeinden) im Einsatz, welche den Brand bekämpfen. Nach aktuellem Sachstand wurden keine Personen verletzt. Angaben zur Brandursache oder Schadenshöhe sind gegenwärtig nicht möglich. Der Brandort ist weiträumig gesperrt.

Anwohner werden gebeten, aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

