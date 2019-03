Landespolizeidirektion / LPD-EF: Getöteter Fußgänger bei Verkehrsunfall

LPD-EF: Getöteter Fußgänger bei Verkehrsunfall

Martinroda - Am Samstagabend, gegen 20 Uhr, ereignete sich in der Marienstraße der Ortslage Martinroda (bei Ilmenau) ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 56-Jähriger getötet wurde. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der Verstorbene kurz vor dem Ortsausgang fußläufig die Fahrbahn, als er von einem anfahrenden Pkw Seat frontal erfasst und in der Folge tödlich verletzt wurde. Der 25-jährige Unfallverursacher befuhr die Straße mit seinem Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt in Fahrtrichtung Ilmenau. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 03677/6010 bei der PI Arnstadt-Ilmenau zu melden.

OTS: Landespolizeidirektion newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/125951 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_125951.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeidirektion Landeseinsatzzentrale Telefon: 0361 662 700 777 E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx