Landespolizeidirektion / LPD-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub eines Pkw

LPD-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub eines Pkw

Heilbad Heiligenstadt - Am 20.02.2018, gegen 21.35 Uhr raubten vier unbekannte Täter am Bahnhof in Heilbad Heiligenstadt einen roten Pkw VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen, EIC-JM151. Hierbei forderten die Täter unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstandes die Herausgabe der Fahrzeugschlüssel. Anschließend entfernten sich die Täter mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Aus Sicherheitsgründen werden Zeugen gebeten NICHT an das Fahrzeug und die Täter heranzutreten, sondern die Polizei zu verständigen. Mögliche Hinweise von Zeugen der Tat, bzw. Personen die das Fahrzeug nach der Tatzeit gesehen haben, richten sie bitte an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 oder an jede andere Polizeidienststelle.

