Landespolizeidirektion / LPD-EF: Polizeikontrollen in Erfurter ...

LPD-EF: Polizeikontrollen in Erfurter Gewerbeobjekten

Erfurt - Am Dienstag, 20.03.2018 wurden polizeiliche Kontrollmaßnahmen in verschiedenen Gewerbeobjekten im Stadtgebiet von Erfurt durchgeführt. Die Kontrollen dienten der Überprüfung von Straf- und Ordnungsvor-schriften. Die Kontrollen fanden in sechs Gewerbeobjekten statt. Hierbei überprüften die Einsatzkräfte 50 Personen. Bei einem 30-jährigen Mann fanden sie eine geringe Menge Betäubungsmittel. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zudem stellten sie in einem Objekt bei einem 56-Jährigen Besitzer unversteuerten Tabak fest. Diesem drohen nun steuerrechtliche Konsequenzen.

