Landespolizeidirektion / LPD-EF: sicher.mobil.leben Erste bundesweite ...

Erfurt - Am Donnerstag, den 20. September 2018, startet die erste länderübergreifende Aktion "sicher.mobil.leben" zum diesjährigen Thema "Ablenkung". Ziel dieser Verkehrssicherheitsaktion ist es, auf die Gefahren im Straßenverkehr, hervorgerufen durch die Nutzung elektronischer Geräte, aufmerksam zu machen und damit das Gefahrenbewusstsein innerhalb der Bevölkerung zu stärken. Neben Verkehrsüberwachungsmaßnahmen stehen vor allem präventive Botschaften rund um das Thema "Ablenkung" im Mittelpunkt.

Auch die Thüringer Polizei beteiligt sich an der Verkehrssicherheitsaktion und wird am 20. September 2018, in der Zeit von 06.00 bis 18.00 Uhr, landesweite Verkehrskontrollen durchführen.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf einem verkehrserzieherischen Gespräch, in welchem die Problematik der verringerten Aufmerksamkeit und längeren Reaktionszeiten infolge der Ablenkung durch elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets oder Navigationsgeräte, näher beleuchtet wird.

Gleichzeitig verdeutlichen die eingesetzten Polizeibeamten, dass die Ablenkung durch Kommunikationsmittel das Unfallrisiko um mindestens das Vierfache erhöht und Fahranfänger wie auch erfahrene Autofahrer gleichermaßen davon betroffen sind. Wer von den Beamten erwischt wird, muss als Radfahrer mit einem Verwarngeld von 55 Euro rechnen, als Führer eines Kraftfahrzeuges wird sogar ein Bußgeld in Höhe 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg fällig.

Eine nachhaltige Verhaltensänderung aller Verkehrsteilnehmer steht im Mittelpunkt des Aktionstages, damit die nächste Nutzung des Mobiltelefons oder anderer technischer Geräte nicht zu Gefahrensituationen im Straßenverkehr oder sogar folgenschweren Verkehrsunfällen führt.

